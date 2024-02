Pré-Carnaval terá mais ônibus para foliões

No sábado (3) e no domingo (4) também haverá reforço, mediante demanda, nas linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto

Durante o Carnaval 2024, o transporte público coletivo terá aumento nas viagens de ônibus para os foliões. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) determinou o reforço de viagens nas linhas que partem ou que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto durante este fim de semana.

A programação da Semob prevê um atendimento especial de ônibus no evento Sesc + Samba, que será realizado no quadrante ao lado da Praça do Cruzeiro – Eixo Monumental, das 18h às 23h30 desta sexta-feira (2). Haverá reforço das linhas que passam pelo evento, conforme demanda, com atenção especial à dispersão do público até uma hora após o horário oficial de encerramento.

No sábado (3) e no domingo (4) também haverá reforço, mediante demanda, nas linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto, para atender o público dos eventos no Eixo Cultural Ibero-americano, na Galeria dos Estados e no Setor Bancário Sul.

No sábado, haverá eventos dos blocos Suvaquinho e Suvaco da Asa, com previsão de 32 mil pessoas na antiga Funarte (Eixo Cultural Ibero-americano), das 9h até as 23h. O Galo Cego deverá levar mais de 10 mil pessoas para a área do Calaf, no Setor Bancário Sul, das 13h às 22h. E o evento do Beco Elétrico, na Galeria dos Estados, será das 17h à 1h, com previsão de 3 mil pessoas.

No domingo, o bloco Cafuçu do Cerrado fará evento no Eixo Cultural Ibero-americano, das 15h às 22h, com previsão de público de 31 mil pessoas.

“Estamos analisando todas as informações que recebemos sobre os eventos do Carnaval, como locais, horários e previsão de público, e assim elaboramos as programações de atendimento aos foliões do Carnaval 2024”, disse o subsecretário substituto de Operações da Semob, Roberto Lacerda. Segundo ele, o objetivo é oferecer opções de transporte público coletivo para a tranquilidade das pessoas que irão participar dos eventos carnavalescos.

As informações são da Agência Brasília