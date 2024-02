‘Esporte na Melhor Idade’: Projeto social no Guará conta com vagas abertas para PcDs

Em sua 1ª edição, o “Esporte na Melhor Idade”, pretende seguir impactando vidas através da atividade física

O projeto social ‘Esporte na Melhor Idade’, instalado no Polo de Modas do Guará II, ainda encontra-se com 20 vagas disponíveis, com prioridade para Pessoas com Deficiência (PcDs). A ação gratuita teve início no dia 22 de janeiro com foco em promover qualidade de vida através de exercícios físicos para o público idoso.

As vagas que restam são em especial para PcDs, de qualquer faixa etária, mas pessoas com mais de 45 anos também podem se inscrever pelo link ou presencialmente no local do projeto (QE 40 Rua 10 lote 6 Polo de Modas- Guará II). As aulas ocorrem até o dia 22 de junho.

Os 280 alunos que já estão matriculados no projeto realizam atividades funcionais e de dança, com estímulos à memória, coordenação motora, saúde mental, autonomia e socialização. Além disso, todas as aulas são ministradas por profissionais de educação física.

“O projeto nasceu com a ideia de democratizar a ginástica e a atividade física para o pessoal da ‘Melhor Idade’ em uma área mais carente do Guará. O objetivo é dar acesso a quem não tem, pessoas que muitas vezes não podem pagar a mensalidade de uma academia”, comentou o coordenador do “Esporte na Melhor Idade”, Tony Guardieiro.

Em sua 1ª edição, o “Esporte na Melhor Idade”, pretende seguir impactando vidas através da atividade física: “Temos o objetivo de expandir para outras cidades e até continuar aqui no Guará. O projeto a princípio vai durar sete meses, mas a ideia é de que ele seja contínuo. Sempre com novas turmas para dar oportunidade a outros alunos”, disse Guardieiro.

O projeto é uma iniciativa do Instituto Brasil Sapiens e conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. As aulas ocorrem de segunda-feira à sexta-feira, de 8 horas às 18 horas, com 1 hora de duração cada aula. “Temos aulas de ginástica funcional para melhorar os movimentos e a dança que se torna uma aula mais inclusiva. Os alunos gostam até mais da dança porque eles conseguem aproveitar da melhor forma. Aqui os alunos encontram profissionais dedicados e altamente capacitados. São realizadas oito aulas ao dia, com oito turmas. Em média cada turma tem 15 alunos”, enfatizou o coordenador.

Saúde física e mental

Para o aposentado de 62 anos, Ronaldo Sandoval, aluno assíduo do “Esporte na Melhor Idade”, o projeto ajuda na saúde física e mental: “Eu fui muito bem acolhido no projeto e vejo aqui um ambiente muito saudável e estou adorando. Quando estamos na Melhor Idade temos que aproveitar para curtir a vida com atividade física, está sendo muito bom tanto para o meu corpo como para a minha mente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a aluna Maria de Fatima, 72 anos, soube do projeto através de divulgação na rua: “Eu recebi o panfleto e nem acreditei, pensei que nem era verdade. Porque atualmente abrir algo gratuito é difícil. Mas eu vim logo verificar e já fiz a inscrição, e estou presente todos os dias de aula”.

“Eu faço hidrostática também, e fui ao médico e ele passou para eu fazer musculação, e foi bem no momento que apareceu o projeto. Eu ia ter que pagar, mas aí na semana mesmo eu encontrei o projeto e foi uma bênção. O meu objetivo é continuar sempre praticando exercício e tomara que o projeto siga por muito tempo”, completou Fátima.

O sonho dos alunos é que o projeto não pare, como comentou ao Jornal de Brasília, a moradora do Guará, Maria do Carmo, 75 anos: “Eu fiquei triste ao saber que são somente seis meses. Mas não pode parar, o pessoal está animado, agora que começamos a aquecer, aí de repente vai embora. Tem que continuar e expandir para outros lugares também, mas o nosso desejo em especial é que permaneça aqui na região [Guará II] e não acabe”.