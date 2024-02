Dengue: hospital de campanha será instalado na terça e terá 35 leitos

Ao todo, o DF ainda confirmou a morte de seis pessoas em decorrência da doença e outras 24 ainda são investigadas

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, visitaram, nesta sexta-feira (02), o local em que será montado o hospital de campanha da Aeronáutica, em Ceilândia. A unidade faz parte do plano de combate à dengue.

Segundo o Brigadeiro Braga, da Aeronáutica, a unidade, que contará com 35 leitos para hidratação e um laboratório para exames, deve começar a funcionar já na próxima terça-feira (06).

O hospital será montado entre o Hospital Cidade do Sol e a Unidade de Pronto-Atendimento de Ceilândia, na Área Especial D, Via P1 Norte. A unidade conta com o apoio da Aeronáutica.

De acordo com a Secretaria de Saúde, desde o início do ano, o número de casos prováveis de dengue aumentaram 920%, se comparado aos registros do ano passado.

Ao todo, o DF ainda confirmou a morte de seis pessoas em decorrência da doença e outras 24 ainda são investigadas.