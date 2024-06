Corpo é encontrado decapitado no interior de Pernambuco

Pelo segundo dia consecutivo, um corpo decapitado foi encontrado no interior do estado de Pernambuco, desta vez na zona rural de Águas Belas, no Agreste. Em nota divulgada nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil relatou que o incidente foi registrado no domingo (23).

O corpo decapitado, pertencente a um homem de 32 anos, foi descoberto em uma barragem localizada no interior de uma chácara.

Após a realização da perícia no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife para exames complementares.