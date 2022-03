Jovem é apreendido com 3Kg de maconha em Rodoviária

A cadela Doris encontrou a droga em uma mala que pertencia a um menor de idade. O suspeito informou que havia comprado a maconha em Brasília

Um menor de idade foi apreendido com 3kg de maconha ás 20h30 da noite desta sexta-feira (18).

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) realizavam uma operação na Rodoviária Interestadual de Taguatinga e abordou um ônibus que ia de Brasília para Goiânia (GO).

A cadela Doris encontrou a droga em uma mala que pertencia a um menor de idade. O suspeito informou que havia comprado a maconha em Brasília por R$ 1.400,00 para traficar em Mozarlândia (GO).

O jovem também portava R$ 670,00 em espécie.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.