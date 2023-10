Posse da nova diretoria do Sindfor tem homenagem ao GDF

A outorga foi concedida à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), entidade do GDF, que foi agraciada com a estatueta

A atuação do Governo do Distrito Federal foi destaque na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sindfor-DF), realizada na noite desta quinta-feira (26). A premiação reconheceu o GDF como destaque na área de tecnologia e inovação.

A outorga foi concedida à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), entidade do GDF, que foi agraciada com a estatueta Entidade Destaque de Apoio ao Setor TI.

“O Prêmio Sinfor de TI homenageia e reconhece várias personalidades importantes que têm agregado ao setor. Nós estamos reconhecendo os maiores e melhores da tecnologia da informação e da inovação aqui do Distrito Federal”, explicou o novo presidente do Sinfor-DF, Carlos Jacobino Lima.

Ao todo, a premiação distribuiu 13 estatuetas, além de mais cinco prêmios para empresários de startups que se destacaram durante o pitch na 5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, representou o GDF durante a solenidade no Clube de Engenharia, no Setor de Clubes Sul, que integrou a programação da 5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI.

Nova diretoria

A nova diretoria do Sinfor-DF assume para o quadriênio 2023-2027. A presidência está a cargo de Carlos Jacobino Lima, enquanto as 1ª e 2ª vice-presidências estão Jarbas Ari Machado Júnior e Hiran Ricardo Franco da Silva, respectivamente.

Também foram empossados vice-presidentes executivos, conselho de vice-presidentes, colégio de diretores, conselho fiscal e conselheiros junto à Federação das Indústrias do DF (Fibra). A eleição foi realizada em 24 de agosto, na sede do sindicato, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Vinculada à Fibra, o Sinfor-DF representa 180 empresas da capital federal da área de tecnologia atuando junto aos governos federal e local e à iniciativa privada.

“O Sinfor sempre foi um grande parceiro do Distrito Federal. Temos aqui, dentro do sindicato, as maiores e mais representativas empresas de várias áreas de tecnologia que atendem às necessidades da cidade em várias áreas, como educação pública e saúde”, destacou Carlos Jacobino Lima. “Então acho que nós temos um papel fundamental na proposição de soluções para as principais questões que a tecnologia responde”, complementou.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília