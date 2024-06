População de Vicente Pires é convocada para formar comissão ambiental

A Administração Regional de Vicente Pires, em conformidade com a legislação ambiental vigente no Distrito Federal, convida a população local para participar da formação da Comissão de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) da região.

A Comdema tem como missão promover a participação ativa da comunidade na preservação e gestão do meio ambiente. A comissão atuará em estreita colaboração com a administração regional na criação de planos, controle e fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais.

Serão selecionados sete integrantes da sociedade civil, escolhidos entre representantes da comunidade, entidades de classe e clubes de serviços locais. Além disso, cinco representantes da administração pública e de órgãos responsáveis pela execução da política ambiental também serão incluídos.

Processo de inscrição



Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, disponível no setor de Protocolo e Arquivo da Administração Regional de Vicente Pires, localizado na Rua 4A. O prazo para inscrições é de dez dias corridos a partir da data de publicação do edital.

Após o encerramento das inscrições, a administração avaliará os pedidos e publicará a lista de candidatos aptos no site oficial, permitindo a apresentação de recursos, se necessário.

A escolha dos representantes da sociedade civil será feita por meio de uma assembleia, onde serão eleitos os membros titulares e seus suplentes. A composição final da Comdema será oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Confira o edital.

*Com informações da Administração Regional de Vicente Pires