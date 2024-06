Homem suspeito de utilizar serviços de entrega por app para tráfico de drogas é preso pela PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 3° BPM, capturou um indivíduo em flagrante por tráfico de drogas na SGAN 914, Asa Norte, nesta segunda-feira (03).

O suspeito comercializava drogas por meio de serviços de entrega por aplicativos. Após a operação, foram apreendidos vários objetos de tráfico, incluindo 22 comprimidos de droga sintética, sete porções de skunk em embalagens, aproximadamente 20 gramas de skunk separado, três balanças de precisão e um telefone celular.

A equipe foi à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para os procedimentos legais cabíveis após a prisão.