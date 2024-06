Comissão para emergências ambientais é apresentada a policiais rodoviários

O Instituto Brasília Ambiental participou da Semana Nacional do Meio Ambiente, promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta segunda-feira (3), a autarquia apresentou uma palestra sobre a Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CD-P2R2).

“Essa foi uma oportunidade de explicar a função, os objetivos da comissão no Distrito Federal e a importância da participação da PRF nos trabalhos e nos atendimentos. A Polícia Rodoviária está iniciando um protocolo de atendimento que já está sendo produzido pelo comitê. Com isso, vão aderir e participar mais ativamente da comissão”, comentou a representante do Brasília Ambiental na CD-P2R2, Ana Caroline Oliveira.



A comissão foi criada a partir da publicação do decreto nº 38.528/2017, tendo como objetivo integrar instituições para o atendimento de situações emergenciais, estabelecendo seus respectivos níveis de competência, bem como definir as responsabilidades do poder público e setores privados em casos de acidentes e otimizar recursos humanos, financeiros e treinamento contínuo dos profissionais/equipes engajados ao plano, para ampliar a capacidade de resposta em ocorrências.

Além do Brasília Ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o comitê é composto pela Defesa Civil, Polícia Militar (PMDF), Polícia Civil (PCDF), Departamento de Trânsito do DF (Detran), DF Legal, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), Secretaria de Saúde (SES), Secretaria de Mobilidade (Semob), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério Público (MPDFT).

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental