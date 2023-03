Ponto viciado com descarte irregular de lixo na Ceilândia é revitalizado

Após limpeza, a praça ganhou espaço de convivência com bancos, lixeiras e projeto paisagístico, além de muro grafitado com temas lúdicos

A praça da QNN 24 da Ceilândia está de cara nova. O local, que tinha virado um pequeno lixão clandestino, foi totalmente revitalizado pela Sustentare Saneamento, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), a Administração da Ceilândia e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). A ação conjunta visa convencer os moradores a parar de jogar lixo em locais inapropriados, contribuindo para a limpeza e beleza das Regiões Administrativas. As benfeitorias serão entregues à população nesta quinta-feira (9), às 10h. Na ocasião, serão distribuídos lixitos, imãs informativos com os horários da coleta, bonés e camisetas.

Após a limpeza, a praça ganhou espaço de convivência com bancos, lixeiras e projeto paisagístico, bem como muro grafitado com temas lúdicos. A Sustentare Saneamento forneceu bancos, lixeiras, gramado, placas com orientação, tinta para pintar o muro e spray para o grafite. A empresa também doou pneus descartados que se tornaram vasos ornamentados com plantas cedidas pela Novacap. O SLU cedeu a mão de obra para realizar o plantio e a Administração da Ceilândia realizou a retirada do entulho do local.

Uma equipe de quase 20 grafiteiros coloriu cerca de 150 metros de muro com imagens da natureza, pirâmide, múmia, faraó, animais silvestres, personagens lúdicos e letras em 3D. O trabalho foi voluntário, encabeçado pelo grafiteiro Davi Menezes Rosa, vulgo Cupido Ceisul, e levou mais de duas semanas para ser concluído. Por morar ao lado da praça, ele se sensibilizou com a causa e convidou outros profissionais, como Soneka, Naty, Byako, Camz, Bulasha, Dusantos, Indi, Mama, Elon, Pamonha, Spek, Kendy, Leão, Mudof, Maior e And Graff.

“Nossa meta é revitalizar mais de 35 pontos viciados com descarte irregular de lixo e entulho em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Brazlândia, cidades onde a Sustentare realiza serviço de limpeza pública. Este é o segundo ponto revitalizado. O primeiro foi na QNM 22, em Taguatinga”, explica Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

Além de prejudicar a estética local, o lixo disposto de forma irregular traz diversos prejuízos à saúde, poluindo o ar, os solos, as águas subterrâneas e atraindo pragas urbanas, como o mosquito da dengue. “Entendemos que apenas a limpeza não sensibiliza as pessoas que depositam o lixo habitualmente nesses locais, portanto, acreditamos que a inserção de elementos que conscientizem e ornem os locais possa desmotivar a prática irregular”, completa Costa.

Letras em 3D e faraó realizados pelo grafiteiro Cupido Ceisul.

COMUNIDADE COMEMORA

Hinio Marcelino Ribeiro, líder comunitário da QNN 22/24 da Ceilândia Sul, disse estar muito feliz com a revitalização do espaço. “Esperamos quase 15 anos para ver o local limpo e ficou exatamente como a gente desejava”.

Segundo ele, as pessoas têm o hábito de jogar lixo na área. “É um problema cultural. Tivemos época em que eram retiradas cerca de seis caçambas de entulho por semana de lá. Vamos conversar com os moradores e os carroceiros para conscientizá-los a manter a área limpa, pois todos nós seremos beneficiados”, relatou Ribeiro.

O descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental e rende multa de R$ 2 mil a R$ 22 mil. Denúncias podem ser feitas pelo site www.ouv.df ou pelo número 162.

SERVIÇO

O QUE: entrega da revitalização de ponto viciado com descarte irregular de lixo e entulho em Ceilândia

QUANDO: quinta-feira (9), às 10h

ONDE: praça da QNN 24, Ceilândia Sul

PORQUE: a ação visa convencer os moradores a parar de jogar lixo em locais inapropriados, contribuindo para a limpeza e beleza das Regiões Administrativas.