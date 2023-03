SLU premiará blocos de Carnaval mais limpos do DF na sexta-feira (10)

Para participar, os blocos deveriam estar cadastrados na lista da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) premiará os dez blocos mais limpos do Carnaval 2023 no Distrito Federal. O prêmio Folia Limpa BSB será entregue na sexta-feira (10), às 10h, em solenidade no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul.

A premiação faz parte da campanha Folião Cidadão não Joga Lixo no Chão, criada pelo SLU para incentivar foliões e blocos carnavalescos a fazerem um Carnaval bonito, limpo e com conscientização sobre o descarte correto de resíduos.

Além de medir a quantidade de lixo produzida por bloco, o SLU levou em conta outros critérios para definir os vencedores da competição. Para participar, os blocos deveriam estar cadastrados na lista da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Além disso, foram avaliados registros em foto e vídeo da ajuda dos foliões com a limpeza durante o evento, disponibilização de lixeiras extras e até divulgação de mensagens educativas durante a folia.

Serviço

Premiação Folia Limpa BSB – Os dez blocos mais limpos do Carnaval 2023 no DF

Data: 10/3 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul

Com informações da Agência Brasília