Fercal tem Dia D de Ação pela Saúde da Mulher nesta quarta (8)

No Dia Internacional da Mulher, serão realizadas diversas ações, incluindo palestras sobre temas como climatério e saúde mental

A Administração Regional da Fercal vai realizar uma ação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Na quarta-feira (8), a partir das 9h, será promovido o Dia D de Ação pela Saúde da Mulher. O evento ocorrerá no galpão da Administração Regional da Fercal, com o objetivo de promover um dia de sensibilização para o público feminino.

A programação conta com temas e ações sobre exames de prevenção do câncer de colo de útero, inserção de DIU, oferta de consulta especializada, planejamento familiar, saúde mental, vacinação e práticas corporais e acolhimento da UBS. A ação é promovida em parceria com as unidades básicas de saúde da região – UBS 1 Engenho Velho, UBS 2 Catingueiro e UBS 3 Lobeiral –, a Coordenação da Saúde da Mulher, a Superintendência Regional de Saúde da Região Norte, a Diretoria Regional Atenção à Saúde Especializada (Dirase) e a Diretoria de Atenção Primária à Saúde (Diraps).

Haverá transporte para as mulheres interessadas que residem nas comunidades Lobeiral, Queima Lençol, Catingueiro, Boa Vista e Córrego do Ouro.

“É de extrema importância a união com a administração e com a Secretaria da Mulher, que tem o intuito de fazer essa ação no dia 8 em prol da comunidade feminina. Isso nos aproxima das pessoas e nos faz entender quais as necessidades da comunidade de forma específica”, diz o superintendente de Saúde da Região Norte, Ivan Paulo.

Na última semana a Secretaria da Mulher do DF lançou o calendário Março Mais Mulher. Ele reúne mais de 230 ações ao longo do mês. “As ações foram selecionadas para acolher a mulher em todas as esferas. Essa ação na Fercal contribui diretamente com as melhorias que queremos proporcionar ao público feminino do DF”, diz a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Confira a programação na Fercal

→ 8h: Pré-abertura do evento Caminhada grupo das Mulheres

→ 9h: Abertura do evento, palestra sobre climatério, com o médico ginecologista Wildson Passos, e início de atendimentos:

– Vacinação covid-19 bivalente, baby e Ped

– Triagem para colocar DIU

– Inserção de DIU

– Exame Preventivo

– Agendamento de Mamografia

– Brinquedos

→ 9h às 16h:

– Apoio do Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav)

– Acolhimento de práticas corporais – Dra. Lilian (Fisioterapeuta)

– Instruções sobre higiene bucal (THD Lucia/Fernando)

→ 10h: Prática corporal e automassagem

→ 11h: Palestra sobre violência contra mulher

→ 11h40: Conversa sobre saúde mental da mulher

→ 12h: Triagem para consulta com especialidade vascular

→ 13h às 15h: Consulta com especialidade médica vascular, com o médico vascular e superintendente de Saúde da Região Norte, Ivan Paulo

→ 13h às 16h: Acolhimento/ orientações sobre álcool e drogas

→ 14h: Dança Corporal

→ 15h: Conversa sobre violência

→ 16h: Encerramento

Com informações da Agência Brasília