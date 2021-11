Ponto de vacinação na Rodoviária oferece vacinação durante o “Dia D”

No térreo da Rodoviária, vacinas contra o coronavírus e da influenza foram oferecidos para os populares

Gabriel de Sousa

[email protected]

Durante o “Dia D da Vacinação”, que foi realizado neste sábado (20) em 28 pontos do Distrito Federal, um dos pontos disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) foi a Rodoviária do Plano Piloto, localizada no centro da capital federal. Neste local, foram disponibilizados a primeira e segunda dose da vacina da Coronavac e também a aplicação do imunizante contra o vírus comum.

O local foi aberto às 9 horas da manhã, e aplicará doses até às 17. O local de triagem está localizado na frente da Administração da Rodoviária.

Os enfermeiros são estudantes da Universidade de Brasília, que de forma voluntária, contribuem para a vacinação da população em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

Um dos profissionais informou que o local recebeu uma grande quantidade de vacinados, principalmente nas vacinas contra a gripe. “O dia está tendo uma grande participação das pessoas”.

Uma das vacinadas foi o ambulante João Oliveira, que recebeu a segunda dose da vacina da Coronavac. João, entra em contato diariamente com várias pessoas, entre pedestres e clientes da Rodoviária do Plano Piloto.

Alegando estar sem tempo para se vacinar anteriormente, agora, o posto de vacinação chegou até ele após a instituição do “Dia D da Vacinação”, o posto fica perto de onde ele trabalha diariamente. “Consegui um tempinho que o ponto estava vazio e consegui o atendimento”, afirma.