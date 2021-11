Ponte JK iluminada após transferência de gestão

A partir de agora, a CEB realizará a gestão da Iluminação Pública da ponte JK

A Ponte JK passa por revitalização da parte elétrica, ao todo foram substituídos 172 projetores, 82 lâmpadas e repôs 1,5 mil metros de cabo de energia. As obras, que custaram R$ 203 mil, modernizaram a iluminação da estrutura e trocaram as lâmpadas queimadas ou que foram alvo de atos de vandalismo.

Por ser bem único de Brasília, a manutenção da estrutura cabe à Novacap, que por sua vez, não havia feito renovação elétrica desde setembro, porém as reclamações dos motoristas pela falta de iluminação chegavam à CEB, que informou que houve furto de cabos de energia – o que causou um apagão na Ponte.

Para solucionar o problema, em cerimônia ocorrida nesta quarta-feira (03/11), a Secretaria de Obras transferiu a responsabilidade de manutenção das luzes do espaço para CEB. Agora, a empresa conseguirá realizar a gestão da iluminação separadamente da manutenção do ponto turístico. Em ação paralela, a Novacap informou que abrirá processo de licitação para manutenção e limpeza da estrutura.

Durante o evento, o vice-governador, Paco Britto, reforçou o compromisso de cuidar da cidade. “Esse não se trata de um convênio sobre a iluminação apenas de uma ponte, se trata, na realidade, de um acordo referente a uma obra de arte, que é a nossa Ponte JK, que além de ser um ponto turístico importante, também é um ponto de mobilidade urbana da capital e precisa de atenção”, disse.

Após a privatização, a CEB passou a ser Neoenergia, realiza a distribuição de energia pelas redes e subestações das usinas geradoras até as residências e empresas. No entanto, a iluminação pública é uma concessão do Distrito Federal para manter em funcionamento os postes e as luzes das ruas de logradouros públicos, realizada pela CEB Iluminação Pública.

Com autonomia, a nova gestão da CEB apresentou projetos de iluminação para 2022. Como um dos principais pontos turísticos de Brasília, a Ponte JK passa por um processo de modernização da iluminação, que contará com um sistema de LED que possibilita mudar de cor para atender campanhas como Maio Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, dentre outras.

“A transferência da manutenção da iluminação pública da Ponte JK para a CEB ganha muita eficiência e agilidade. Hoje temos 100% da ponte iluminada, devido à revitalização completa que fizemos semana passada. E manteremos essa ponte bonita e bem iluminada, como os brasilienses merecem”, declarou o presidente da CEB, Edison Garcia.

A Ponte JK esteve desde setembro com luzes apagadas devido ao furto de cabos de energia e à vandalização do espaço. Em repúdio aos atos de vandalismo, o presidente da CEB, Edison Garcia, disse que “a ponte tem sido vandalizada e nós devemos conscientizar a população para que não aconteça o estrago dos equipamentos de energia” e a fim de que o trabalho e investimento público sejam preservados.