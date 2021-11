Brasília deve receber maior evento de tecnologia

Um dos fundadores, Paddy Cosgrave relembra que será provavelmente a primeira vez que muitos investidores se verão presencialmente

Após visita do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao Web Summit em Portugal e sucesso, os organizadores e fundadores do evento devem desembarcar em Brasília nos dias 19 e 20 de novembro para discutir a possibilidade de expansão para a capital do Brasil.

Um dos fundadores, Paddy Cosgrave relembra que o Web Summit 2021 será provavelmente a primeira vez que muitos empreendedores e investidores se verão presencialmente. Além das startups e do ecossistema fervilhante do empreendedorismo em Portugal, o 5G é também um dos assuntos na ordem do dia. Sempre existe uma pauta central que norteia as principais palestras e alguns momentos do Web Summit. “Fomos presenteados pelo governador e secretários do Distrito Federal com um lindo livro sobre a arquitetura de Brasília. Belas fotos”, ressalta Cosgrave.

A comitiva do DF composta pelo governador Ibaneis Rocha, o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Maximo, o Secretário de Estado de Economia do DF, André Clemente e o Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa estreitaram laços e estão abrindo as portas para que o maior evento de tecnologia do mundo aconteça na capital federal. “Temos uma excelente rede hoteleira e também muitos espaços para sediar o Web Summit no Brasil, que ainda movimentará milhões na cidade local”, ressalta Gilvan Maximo.