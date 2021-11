Centros olímpicos e paralímpicos abrem inscrições

Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão comparecer pessoalmente ao COP para solicitar auxílio de um servidor no procedimento

Durante os dias 6 a 16 deste mês, novos alunos poderão se inscrever para atividades nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs) de Santa Maria, Gama e Planaltina pelo site do Sistema de Gestão (Sigecop) da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). De acordo com o cronograma, a lista definitiva de matriculados deve sair em 3 de dezembro.

Após alocação na turma correspondente, o candidato será convocado a comparecer à respectiva unidade esportiva para apresentar toda a documentação exigida, sendo essa etapa seguida pela análise documental, divulgação da lista provisória e fase recursal. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão comparecer pessoalmente ao COP para solicitar auxílio de um servidor no procedimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Inicialmente, para cumprir os protocolos de segurança, as atividades ocorrerão com 50% do número total de alunos previstos. Esse quantitativo aumenta em até 20% quando determinada modalidade ou atividade puder ser realizada com o distanciamento necessário. A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, celebra o retorno às atividades presenciais em mais três COPs. “A prática de atividade física se mostrou fundamental, e nós trabalhamos uma série de políticas públicas para o setor”, afirma.

Faça aqui sua inscrição.

As informações são da Agência Brasília