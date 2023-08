Ponte Honestino Guimarães terá inversão de faixas nesta terça (15)

A intervenção é parte do compromisso contínuo do GDF com a manutenção e aprimoramento das vias e pontes do Distrito Federal

A pista de esquerda no sentido Plano Piloto-Lago Sul da Ponte Honestino Guimarães será liberada para tráfego a partir das 20h desta terça-feira (15). Por outro lado, a via central precisará ser fechada para a realização de fresagem e recapeamento asfáltico.

A intervenção é parte do compromisso contínuo do Governo do Distrito Federal (GDF) com a manutenção e aprimoramento das vias e pontes do Distrito Federal.

A interdição da faixa central acontece até o próximo dia 22 de agosto, quando a via será liberada para o fechamento da faixa da direita no sentido Plano Piloto-Lago Sul, que passará pelo mesmo trabalho de fresagem e recapeamento. As datas e horários de interdição foram definidos de forma a minimizar o impacto no fluxo de veículos.

A etapa final da reforma da ponte será feita entre os dias 25 e 28 de agosto, quando a estrutura será totalmente interditada para fresagem, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e instalação de tachões durante o final de semana.

Entenda

→ 15 de agosto: liberação da faixa atualmente interditada (via da esquerda no sentido Plano Piloto-Lago Sul) e interdição da faixa central;

→ 22 de agosto: liberação da faixa central e interdição da faixa lateral direita, sentido Plano Piloto-Lago Sul;

→ 25 de agosto: 20h – interdição total da ponte para os serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões;

→ 28 de agosto: 5h – liberação total da ponte.

As informações são da Agência Brasília