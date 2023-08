Trecho de viaduto Epig será liberado nesta quarta (16)

Logo após o balão, são três faixas até o Eixo 05, onde o número de faixas é reduzido para duas antes de chegar à Epig

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá liberar, a partir das 10h desta quarta-feira (16), um trecho de 370 metros da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), próximo à quadra 105 do Sudoeste, referente ao balão da Avenida das Jaqueiras/Primeira Avenida até a Epig, sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Logo após o balão, são três faixas até o Eixo 05, onde o número de faixas é reduzido para duas antes de chegar à Epig. Todo o trecho está sinalizado e conta com calçadas e passagem de pedestres.

“É mais uma entrega parcial. O intuito é trazer de volta a normalidade com mais qualidade de vida para a população, principalmente do Sudoeste. As pessoas, aos poucos, vão entendendo como vai funcionar este trecho e se apossando da obra”, explicou o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Luciano Carvalho.

A construção do viaduto está em fase final de escavação, terraplanagem e pavimentação. O investimento é de R$ 24,6 milhões.

As informações são da Agência Brasília