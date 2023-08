Conselho de Saúde aprova Política Distrital de Saúde Bucal

Resolução determina que as ações e os serviços ofertados devem integrar as demais políticas do Sistema Único de Saúde (SUS)

O Conselho de Saúde do Distrito Federal aprovou e publicou, nessa segunda-feira (14), a Política Distrital de Saúde Bucal (PDSB), medida que reúne uma série de diretrizes para facilitar o acesso da população e determina que as ações e os serviços de saúde bucal devem integrar as demais políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o Distrito Federal tem, atualmente, 345 equipes de saúde bucal em atividade e dispõe de 13 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), uma unidade móvel e equipes de consultório na rua. “A Secretaria busca aumentar a cobertura das equipes de saúde bucal. Queremos uma população sem estigmas, sorrindo, e, para isso, temos centros especializados de odontologia que fazem um trabalho de excelência”, avalia.

Para a Referência Técnica Distrital (RTD) em Saúde Bucal, Alessandra Fernandes de Castro, a política é um marco na saúde. “É por meio dessa norma que vamos garantir a assistência nos três níveis assistenciais. Por exemplo, na atenção primária, por meio das equipes de saúde bucal das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na atenção secundária ambulatorial, por meio dos CEOs”, explica.

A especialista ainda acrescenta que o atendimento também acontece nos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias e nos prontos-socorros odontológicos dos hospitais regionais. Ela conta que a população do DF ainda pode ser atendida em casa pelos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar (NRADs) e pode realizar exames de imagem, por meio dos serviços de radiologia.

Gerente de Serviços de Odontologia da SES-DF, Francielle Gonçalves afirma que a política estrutura os pontos de atenção, tendo os conceitos de resolutividade e integralidade como eixos de orientação. “Entende-se, portanto, que a saúde bucal é parte integrante da saúde geral do indivíduo e direito de todos”, conclui.

Modernização

Para garantir melhor cobertura para a população, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, aponta que foram feitos investimentos para a modernização do parque tecnológico da rede. “Este ano já realizamos a compra do primeiro tomógrafo odontológico do DF para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)”, relembra. A aquisição do equipamento, por meio de emenda parlamentar, e a instalação de local apropriado para o uso somaram investimento de cerca de R$ 1 milhão.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do HRSM é uma referência no setor. A unidade realiza cirurgia bucomaxilofacial e oferece tratamentos cirúrgicos e ambulatoriais para deformidades dentofaciais, ortodontia, biópsia e remoção de cistos para todos os públicos (bebês a idosos).