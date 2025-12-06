Política habitacional do GDF entrega mais de 12 mil moradias em cinco anos

Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) vem ampliando o acesso à moradia para famílias de diferentes faixas de renda por meio do Programa Morar Bem.

Foram entregues 11.335 unidades habitacionais, beneficiando mais de 36 mil pessoas em diversas regiões administrativas.

De acordo com o diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, quando somadas as unidades viabilizadas com o Cheque Moradia, o volume total supera 12 mil moradias destinadas à política habitacional desde o início da atual gestão. “Posso afirmar que já se passaram de 12 mil unidades entregues e, hoje, em andamento, nós temos mais de 50 mil unidades em diferentes fases: em construção, em fase de entrega e em fase de aprovação de projeto. É um recorde, isso nunca foi feito no Distrito Federal”, explica.

Segundo Fagundes, a combinação entre empreendimentos próprios, parcerias com a iniciativa privada e instrumentos como o Cheque Moradia ampliou o alcance da política: “Hoje entregamos unidades com padrão construtivo definido, com elevador, garagem subterrânea e área de lazer, sem deixar de atender quem está em situação de vulnerabilidade”.

Até outubro, o Itapoã liderava o número de moradias entregues pela Codhab no período, com 6.912 unidades. Na sequência aparecem São Sebastião (1.962 apartamentos) e o Sol Nascente (1.008 imóveis), além de residenciais no Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia e Sobradinho, e outros projetos vinculados a editais e parcerias com o setor privado.

“O Distrito Federal está se tornando uma referência nacional em habitação de interesse social”Marcelo Fagundes, diretor-presidente da Codhab

Para Fagundes, o planejamento territorial tem sido decisivo: “O Pdot estabelece as áreas em que a Codhab pode atuar, e a gente vai expandindo na medida da disponibilização dessas áreas. Com isso, o Distrito Federal está se tornando uma referência nacional em habitação de interesse social”.

Inscrições abertas o ano inteiro

As inscrições para o Morar Bem ficam abertas durante todo o ano. O cadastro pode ser feito pelo site oficial da Codhab ou pelo aplicativo Codhab Cidadão. Quem tiver dificuldade pode buscar atendimento presencial nos postos regionais.

Para participar, é necessário cumprir os critérios da Lei nº 3.877/2006, preencher os dados, mantê-los atualizados e acompanhar a situação cadastral pelo aplicativo. A habilitação garante que o candidato possa ser indicado aos empreendimentos habitacionais.

Fagundes explica que a política foi estruturada para alcançar um público amplo. “O programa habitacional é destinado para quem ganha até 12 salários mínimos. A gente atende esse público inteiro. Para as faixas de menor renda, os subsídios são maiores, mas todo mundo tem algum apoio do governo para adquirir o imóvel”.

Ele também destaca o papel do Cheque Moradia no enfrentamento da ocupação irregular. “Foi uma estratégia para coibir a grilagem e atender quem é vítima da falta de oferta. Sem alternativa formal, a pessoa acaba indo morar em qualquer local”.

De acordo com o presidente da Codhab, na área de alta vulnerabilidade, a meta é zerar a fila. “Hoje ela ultrapassa 3 mil famílias, e estamos organizando para, entre janeiro e fevereiro, zerar essa fila, distribuindo os endereçamentos. Todo mundo que está na fila vai ser contemplado com a garantia do imóvel”, afirma.

Dignidade

Entre os milhares de beneficiários do Morar Bem está a autônoma Vera Lúcia, 47 anos, moradora do Sol Nascente. Maranhense, ela vive em Brasília desde 1993 e já passou por períodos de vulnerabilidade, morando de favor em áreas rurais e conciliando diferentes trabalhos para sustentar os três filhos.

Durante a gravidez dos gêmeos, fez a inscrição no programa. Anos depois, recebeu a notícia da contemplação. “Me ligaram para o sorteio e saiu no telão: ‘Vera Lúcia, terceiro pavimento, número 47’. Na mesma semana eu recebi a chave da mão do governador, para mim foi uma honra. O impossível aconteceu”.

Ela lembra o primeiro dia no novo lar: “Subi no apartamento, orei, pulei e brinquei com os meninos. Eles já entraram falando como queriam arrumar cada canto da casa. E eu disse: ‘Sonhem! Agora a gente pode’”. Para Vera, mesmo com poucos móveis e eletrodomésticos recebidos por doações, o essencial já estava lá. “O importante é ter um teto. Morar bem também é dignidade”, afirma.

A autônoma também cita programas como o Cartão Material Escolar e o Prato Cheio, que ajudam a manter a rotina familiar. “A palavra-chave é dignidade. É um sonho realizado. E fico feliz que alcance muitas outras pessoas. É para o resto da vida: aqui não tem o que reclamar. Nada falta”.

Sonho da casa própria

No Itapoã Parque, um dos maiores empreendimentos de interesse social do DF, o vigilante Geison Brito da Cunha e a esposa, a também vigilante Mariana Rodrigues de Souza, viram no Morar Bem a chance de sair do aluguel. “Foi uma aquisição muito tranquila, em que tivemos facilitação junto ao GDF. Eu cheguei a pesquisar empreendimentos em outras regiões, como Samambaia, e ficava muito mais caro. Quando conheci aqui, foi amor à primeira vista”, conta Geison.

O condomínio fechado, a vista e o projeto urbanístico foram decisivos. Os moradores também seguem realizando pequenas intervenções, como a cobertura do estacionamento decidida em assembleia. “Veio agregar valor ao apartamento e garantir mais proteção para os veículos”, afirma Geison.

Para Mariana, foi um sonho realizado: “Sempre morei de aluguel; sonhava em ter o meu cantinho. Aqui a gente olha e fala: ‘É nosso’”.

A recepcionista Silviane Tavares, também moradora do Itapoã Parque, quase desistiu da unidade quando soube que precisaria dar uma entrada de cerca de R$ 15 mil. “Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. Meu sonho era ter o apartamento, mas ia abrir mão”.

No retorno à agência, preparada para cancelar a aquisição, recebeu outra informação: a entrada havia sido zerada. “Deu até frio na barriga. Foi um milagre. Quando cheguei para a segunda simulação, os R$ 15 mil tinham sumido. Não precisava mais da entrada”.

Hoje, Silviane divide o apartamento com os filhos e segue pagando as prestações. “Só o fato de eu saber que isso aqui é nosso e que, se um dia eu for embora, deixo um imóvel para eles, já muda tudo. A gente já enfrentou muita dificuldade com aluguel. Agora, tudo o que eu faço aqui é com prazer”.

Com o dinheiro que o filho ganha como músico, a família conseguiu pagar a mudança, montar a cozinha e investir em móveis. “Cada coisa que a gente coloca aqui dentro é pensando no futuro”, diz.

Com diferentes trajetórias, Vera, Geison, Mariana e Silviane vivem em moradias inseridas na política pública do Morar Bem. Para a Codhab, esses relatos ajudam a dimensionar o impacto do programa.

“Quem não tem casa precisa, independente da faixa de renda. O importante é que todo cidadão seja atendido em áreas com equipamentos públicos e transporte. É isso que a gente está construindo no Distrito Federal”, conclui Marcelo Fagundes.

Com informações da Agência Brasília