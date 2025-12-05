Brasília recebe leilão que reúne obras raras e ícones da construção da Capital

Brasília volta a se transformar em ponto de encontro para colecionadores, especialistas e admiradores da arte brasileira. A Blombô, reconhecida entre as principais casas de leilões do país, promove no dia 13 de dezembro, às 11h, a segunda edição de seu leilão na capital, reunindo um conjunto de obras que percorre décadas de criação estética e resgata artistas fundamentais para a construção simbólica e física do Distrito Federal. Antes do martelo bater, todas as peças estarão expostas na Mansão dos Arcos, entre 8 e 13 de dezembro, numa mostra que promete atrair atenção nacional.

Mansão dos Arcos / Divulgação

Com mais de 200 obras, a seleção dá especial destaque a nomes intimamente ligados à formação de Brasília, como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi e Roberto Burle Marx, que contribuíram para transformar a cidade em marco da modernidade brasileira. Entretanto, a programação vai além da memória arquitetônica e cultural da capital: artistas modernistas de grande peso, como Tarsila do Amaral, Candido Portinari e Di Cavalcanti, também compõem o catálogo.

portinari burle marx em alta

warhol amilcar de castro sem título década 80

Modernismo, contemporaneidade e raridades lado a lado

Segundo a Blombô, esta edição integra o projeto itinerante que busca expandir o circuito de arte para além do eixo Rio–São Paulo. Assim, além de modernistas consagrados, obras contemporâneas de Abraham Palatnik, Ascânio MMM, Amilcar de Castro, Franz Krajcberg e outros artistas completam o conjunto, criando um panorama diverso para colecionadores que buscam peças históricas ou experimentações visuais mais recentes.

Entre os destaques mencionados pela casa de leilões está a pintura “Paisagem Imaginária”, de Alberto da Veiga Guignard, artista que marcou definitivamente a estética das paisagens mineiras. Também chama atenção o estudo de Oscar Niemeyer sobre o Museu do Índio, feito a nanquim, que reforça o valor documental e artístico presente no acervo.

Outra obra de grande apelo é “W-H/27”, de Abraham Palatnik, criada em 2017. A peça integra a conhecida série “W” e exemplifica a linguagem cinética que consagrou o artista no Brasil e no exterior, consolidando-o como referência desde sua menção honrosa na 1ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1951.

O cenário: Mansão dos Arcos, uma obra de arte em si

O evento ocorre em um dos espaços arquitetônicos mais emblemáticos de Brasília. A Mansão dos Arcos, projetada por João Filgueiras Lima (Lelé), funciona como monumento e referência para estudiosos da arquitetura brasileira. Construída entre 1972 e 1978, a mansão ocupa amplo terreno de 30 mil m², abrindo seus mais de 2.500 m² de área construída para exposições, encontros culturais e agora, mais uma vez, para o leilão da Blombô.

Para participar do evento, presencial ou online, o público deve se cadastrar no site da plataforma iArremate. As obras também podem ser consultadas individualmente pelo link disponibilizado pela organização.

Blombô: de marketplace digital a referência nacional

Criada em 2017 como marketplace, a Blombô rapidamente se transformou em uma das plataformas de leilões mais relevantes do Brasil. De acordo com a CEO Lizandra Turella Ferraz Alvim, o foco principal continua sendo a comercialização de obras de arte, embora a empresa também realize pregões de vinhos provenientes de colecionadores. Seu público mistura curiosos, investidores, instituições culturais e apaixonados pela arte e pelo vinho.

Com trajetória marcada pela curadoria criteriosa e por eventos que transitam entre tradição e inovação, a casa de leilões fortalece sua presença na capital com uma edição que promete movimentar o mercado e reacender o interesse pela arte moderna e contemporânea brasileira.

Descrição de obras

Alberto da Veiga Guignard – Paisagem imaginária – 1960 – Óleo sobre madeira – Assinado canto inferior direito – 45 x 38 cm



Abraham Palatnik – W-H/27 – 2017 – Acrílica sobre madeira – Assinado verso – 112 x 168 cm

palatnik em alta

Emiliano Di Cavalcanti – Flores amarelas – 1970 – Óleo sobre tela – Assinado canto inferior direito – 81 x 60 cm. Participou da exposição “50 anos de Arte: Di Cavalcanti”, Museu de Arte Moderna (MAM), São Paulo, 1971. Reproduzido no catálogo da mostra. Etiqueta no verso.

di cavalcanti em alta

Oscar Niemeyer – Museu do Índio em Brasília – Nanquim sobre papel vegetal – Assinado canto inferior direito – 32 x 53 cm

lote 12 niemeyer em alta lote 10 niemeyer

Exposição na Mansão dos Arcos

Endereço: SMPW 10, Brasília – DF, 71740-703

Período expositivo: 8 a 13 de dezembro

Horário: de segunda a sexta-feira das 11h às 17h

130° Leilão Blombô | Brasília – Edição II

Dia: 13 de dezembro

Presencial na Mansão dos Arcos às 11h e on-line via iArremate.com

Para participar do leilão, basta fazer o cadastro no site https://www.iarremate.com/cadastro

Email: leiloes@blombo.com

