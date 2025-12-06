Colisão contra poste provoca curto-circuito em área comercial do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 00h53 deste sábado (06) para atender a um acidente de trânsito no Setor Terminal Norte, em frente a um atacadão. Três viaturas de socorro foram deslocadas para a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um Nissan Kicks que havia colidido contra um poste de energia.

O motorista estava fora do veículo e passou por avaliação conforme o protocolo de trauma, mas não apresentava ferimentos. Ele relatou que outras três pessoas estavam no automóvel, porém nenhuma delas permanecia no local no momento do atendimento.

O impacto da colisão provocou o rompimento de um fio de alta tensão, causando curto-circuito. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros acionou o plantão da Neoenergia, que enviou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede elétrica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.