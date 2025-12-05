Capotamento na EPIA mobiliza bombeiros e preocupa motoristas no início da noite

O início da noite desta sexta-feira (5) foi marcado por correria e apreensão na EPIA, próximo à Quadra 14 do Park Way. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h37 para atender um capotamento que, segundo relatos preliminares, assustou quem trafegava pelo sentido Brasília. Duas viaturas participaram da ocorrência.

As equipes encontraram um Renault Kwid branco tombado na lateral da pista. Embora o cenário sugerisse um impacto significativo, o condutor já estava fora do automóvel quando os bombeiros chegaram. Ele foi submetido à avaliação conforme os protocolos de trauma, procedimento padrão em acidentes desse tipo. No entanto, mesmo após a orientação dos militares, o motorista optou por não ser transportado a uma unidade de saúde.

Divulgação CBMDF

Enquanto isso, os bombeiros trabalharam para isolar a área, reduzir o risco de incêndio e evitar novos incidentes, já que o trânsito costuma ser intenso no trecho durante o horário. Apesar do susto, não houve registro de outras vítimas.

Atuação conjunta

Com a situação controlada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu o local e dará continuidade aos procedimentos de praxe, incluindo apuração da dinâmica do acidente e normalização completa da via.