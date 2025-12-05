Nova fase da Operação Ceilândia Segura reforça patrulhamento e intensifica ações de combate ao crime

A região de Ceilândia recebeu, nesta sexta-feira (05), uma nova etapa da Operação Ceilândia Segura, que voltou a ocupar ruas e áreas comerciais com efetivo reforçado. A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal, com apoio do 8º Batalhão, de unidades especializadas e de órgãos do governo local.

Divulgação PMDF

Ao longo da tarde, equipes do DF Legal atuaram paralelamente, fiscalizando atividades irregulares no comércio e auxiliando na reorganização de espaços públicos. A Administração Regional também participou da operação, oferecendo suporte às intervenções urbanas realizadas nos pontos críticos acompanhados pela PM.

Divulgação PMDF

Efetivo ampliado e presença ostensiva

O policiamento recebeu reforço de militares da ROTAM, BPCAES, BAVOP e Cavalaria, além de alunos do Curso Tático Operacional (CTOP), que se somaram às equipes do 8º BPM para aumentar o alcance das ações. Com isso, a operação buscou intensificar abordagens, ampliar patrulhamentos e fortalecer a percepção de segurança entre os moradores da região.

Divulgação PMDF

De acordo com a PMDF, a presença ampliada das tropas tem como foco coibir delitos, melhorar a resposta a ocorrências e aproximar ainda mais a corporação da população local.