DF tem 144 vagas de emprego disponíveis

Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, ou uma oportunidade melhor, as 14 agências do trabalhador têm 144 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (23). As oportunidades são para diversas regiões administrativas do Distrito Federal e para diferentes graus de escolaridade.

Os candidatos para as ofertas de emprego podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer presencialmente a uma das agências, das 8h às 17h. Entre outras vagas disponíveis, há 25 para recepcionista atendente, no Guará, para pessoas com deficiência, com salário de R$ 2.091, mais benefícios.

Se a área pretendida é para trabalhar como pedreiro, há dez vagas no Noroeste, com remuneração de R$ 2.103, mais benefícios. Para o cargo de vendedor pracista, as agências ofertam duas vagas para trabalhar em Santa Maria com salário de R$ 1.302, mais benefícios, e outras 15 na Asa Sul, com pagamento mensal de R$ 1.850, mais benefícios. Em ambos os casos, exige-se que o candidato tenha concluído o ensino médio.

Há uma vaga na Asa Sul para assistente de vendas para quem tem ensino superior completo em Marketing ou TI com salário de R$ 3.166,89, mais benefícios; outra em Ceilândia para mecânico de equipamentos industriais que paga R$ 2,5 mil, mais benefícios, e seis para serralheiro montador, em Ceilândia, para candidatos com ensino médio completo e com vencimento mensal de R$ 2.187,27, mais benefícios.

A lista completa das vagas pode ser acessada aqui.

No caso de nenhuma das chances do dia ser atraente ao candidato, o cadastro no aplicativo Sine Fácil vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Johnny Braga, da Agência Brasília