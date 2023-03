Mulher teve residência completamente destruída no Sol Nascente

A auxiliar de limpeza Marilene Dias, 51 anos, teve a casa arruinada pela chuva. Móveis e eletrodomésticos foram completamente destruídos. Pelo menos outras 3 casas foram afetadas pela água; Defesa civil dá dicas de segurança para o período chuvoso

Por: Marcos Nailton

Os brasilienses devem se preparar para as chuvas que vêm ocorrendo no Distrito Federal. O outono começou oficialmente no dia 20 de março, e a previsão é de que o clima chuvoso permaneça até maio. As regiões de Ceilândia, Por do Sol e do Sol Nascente, são onde constantemente os moradores sofrem com os impactos causados pelos temporais.

Devido às chuvas da última terça-feira (21), a auxiliar de limpeza Marilene Vogado Dias, 51 anos, teve sua casa completamente inundada na Chácara Santa Luzia, no Sol Nascente. Por volta das 15h, a enxurrada derrubou o muro da parte de trás da residência, o que fez com que a água invadisse e arrastasse tudo o que tinha dentro. Uma parede interna e o portão da casa também foram arrancados pela força da água.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Marilene Dias disse que está tentando buscar forças para se reerguer. Ela mora na região há cerca de 19 anos com seus dois filhos e, no momento do desastre, estava no trabalho. Todos os itens da casa foram danificados, móveis, eletrodomésticos e roupas foram completamente arrastados pela chuva. Além de tudo, o gato do seu filho mais novo não resistiu no momento da invasão da água.

“Eu passei a noite na casa da vizinha, não consegui dormir pois estou completamente arrasada. Logo que cheguei do trabalho vi as minhas coisas desse jeito, só de pensar e ver que não tinha mais nada em casa me deixou destruída. Felizmente não tinha gente em casa, porque vai que acontecia alguma coisa”, contou.

Agora, a auxiliar de limpeza solicita ajuda, quem puder contribuir pode falar com ela pelo telefone (61) 984556673. “Saio todo dia 5 da manhã pra trabalhar e quando volto vejo minha casa desse jeito, meu sofá era novo, minha geladeira que tinha um ano de uso ficou completamente amassada, a televisão e a máquina de lavar foram destruídas. É tudo muito difícil”, ressaltou Marilene Dias.

Em decorrência do grande volume de água, pelo menos outras três casas próximas também foram alagadas. É o caso da residência da cabeleireira Jéssica de Sousa, que felizmente, não teve grandes perdas. A mulher mora há cerca de 10 anos no Sol Nascente com o marido e possui uma filha pequena. Ela afirma que sempre nesse período chuvoso, a situação é preocupante. Na rua, o veículo da família foi afetado, já que os carros eram arrastados pela força da água e batiam uns nos outros.

“A gente deu sorte de conseguir fechar o portão e colocar outro portão atrás para a água não entrar, já que meu marido é serralheiro a gente teve essa forma a mais de barrar a entrada de água. Foi tudo muito rápido, de uma vez, os brinquedos da minha filha ainda molharam, mas graças a Deus não tive perdas materiais. O volume da água foi diminuindo lá pelas seis da tarde”, destacou.

A reportagem do JBr também esteve na quadra 501/502 no Pôr do Sol, no local, a enxurrada arrastou o asfalto recém colocado, segundo os moradores, o recapeamento foi entregue há menos de um mês. Na quadra 703, perto do Monte de Oração, a rua ficou destruída ao ponto de que veículos não conseguissem passar pelo local após a chuva.

Motociclista arrastado

Ainda na tarde desta terça-feira (21), um motociclista foi arrastado pela enxurrada que caiu na região do P Sul, em Ceilândia. Imagens gravadas por um morador mostram que o homem chegou a acenar pedindo ajuda enquanto era arrastado pela correnteza. O condutor da moto foi socorrido após bater em um carro que serviu de barreira e não se feriu com gravidade.

O que dizem as administrações do Sol Nascente/Pôr do Sol e de Ceilândia

Em nota ao JBr, a Administração do Sol Nascente e Pôr do Sol informou que a pasta está vistoriando e mapeando as áreas críticas para tomar as providências necessárias. “Além disso, foram acionados todos os órgãos competentes para dar assistência à família”, disse.

Segundo a administração, já existe um projeto junto a outros órgãos para recuperação de drenagem de Ceilândia, pois a RA apresenta um declive acentuado, causando um volume de água grande para a região do Sol Nascente e Pôr do Sol, gerando danos.

Já a Administração Regional de Ceilândia explica que a chuva foi mais intensa na região sul da cidade, sendo os setores P-Sul e Guariroba e a Avenida Elmo Serejo os mais atingidos. Além disso, a pasta tem trabalhado na limpeza e desobstrução das bocas de lobo, na manutenção das vias e logradouros. Ainda segundo a nota, nesta quarta-feira (22), a administração se reuniu com outros órgãos para traçar estratégias que minimizem o efeito das fortes chuvas.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vem emitindo alertas durante a semana, o mais recente vai até esta quinta-feira (23) de perigo potencial devido às chuvas intensas em todo o DF. É previsto chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Dicas de cuidado da Defesa Civil

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), monitora 10 áreas de risco em 22 regiões de todo o DF. São locais que necessitam de maior atenção, principalmente no período chuvoso.

O objetivo é identificar possíveis ameaças e vulnerabilidades geotécnicas, estruturais e ambientais. Também são vistoriadas as áreas com declive acentuado, erosões, ou aquelas que sejam próximas a córregos, com precariedade em sistemas de drenagem de águas pluviais ou de saneamento básico, além daquelas que apresentam edificações vulneráveis.

A Defesa Civil recomenda que os moradores do DF tomem certos cuidados durante o período chuvoso. Caso percebam que as edificações possam ser afetadas, devem avisar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Confira as dicas de segurança:

Dentro de casa, não utilize equipamentos elétricos;

Evite tomar banho durante a tempestade;

Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;

Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;

Mantenha-se sempre calçado;

Antes da tempestade desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, em caso de tempestade com raios, procure abrigo;

Não se exponha à chuva, evite a rua e andar, principalmente embaixo da rede elétrica;

O interior do carro é um local isolado e seguro, mas atenção, não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de propaganda.

