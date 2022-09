Policial federal é encontrado morto em apartamento na Asa Norte

Raimundo Alberto Lago Rosa, de 69 anos, estava incomunicável desde sábado (24). PCDF está investigando o caso

Por: Marcos Nailton

Um policial federal aposentado foi encontrado morto em seu apartamento na tarde desta segunda-feira (26) no bloco Q da quadra 411, da Asa Norte. Informações preliminares apontam que o corpo de Alberto apresentava marcas de perfuração de faca. Os oficiais investigam um suposto homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte).

Raimundo Alberto Lago Rosa, de 69 anos, estava incomunicável desde o último sábado (24). Na tarde de ontem, a pedido da família, a síndica e o porteiro do prédio foram até o apartamento e encontraram sangue saindo por debaixo da porta e chamaram a Polícia Militar do DF (PMDF).

Segundo a família, câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que um jovem interfonou e foi autorizado a subir até o apartamento no sábado à noite. O jovem teria saído do prédio duas horas depois e ainda foi flagrado mexendo no carro do policial.

O servidor público trabalhava há mais de 30 anos na área técnica administrativa da Secretaria da Representação do Governo do Estado do Amapá de Brasília. O caso é investigado pela 2ª DP da Asa Norte.