Caminhão perde o freio e três pessoas ficam feridas em São Sebastião

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão perder o freio e entrar em uma mata em São Sebastião, na tarde desta segunda-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o trio eram o motorista e dois passageiros.

Ao perceber que o veículo havia perdido o freio, o motorista, identificado apenas como P.C.D.C, de 56 anos, pulou da cabine do caminhão. Ele teve uma fratura exposta na perna direita e uma deforminade no punho direito.

Além dele, também estava no caminhão outro homem, identificado apenas como R.A.M, de 22 anos, que apenas saiu do veículo após ele bater em diversas árvores e ficar preso na vegetação. Ele foi encaminhado para ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA) com dores na cabeça e escoriações.

A última pessoa foi identificada apenas como R.S.G, de 38 anos, que também foi levado para o HRPA com dores no tórax, coluna e cabeça.