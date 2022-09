Policial civil é encontrado morto próximo à delegacia

Ainda não há informações se o agente teve morte natural, se cometeu suicídio ou se foi alvo de crime

Um policial civil do Distrito Federal foi encontrado morto nesta segunda-feira (19). O corpo estava dentro de um carro no pátio da 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia. Até o momento, a informação é que o primeiro nome do policial é Eduardo.

Ele era chefe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) e trabalhou normalmente na última sexta-feira (16). Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para perícia no local. Ainda não há informações se o agente teve morte natural, se cometeu suicídio ou se foi alvo de crime.

Pessoas que estiveram próximas do local comentaram que o cheiro estava muito forte.