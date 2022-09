Alunos do IESB preparam ação social em creche

No dia do evento, os alunos vão preparar uma refeição especial para as crianças, além de brincar com elas e entregar as doações

Estudantes do curso de Gastronomia do Centro Universitário IESB estão organizando um evento gastronômico de cunho social na creche Monte Moriá, localizada em São Sebastião, no dia 10 de novembro.

A creche não recebe recursos públicos e cuida de cerca de 40 crianças com idade entre 1 e 4 anos. Para se manter, o local depende de contribuições particulares. Então, além do evento a ser realizado em novembro, os alunos estão arrecadando itens como fraldas, roupas e brinquedos. Quem quiser ajudar também pode fazer por meio de uma ‘vakinha‘ criada pelos alunos.

A ação social faz parte da matéria Gestão de Eventos, que é ministrada pelo professor William José Gonçalves para alunos do 4º semestre do curso de Gastronomia. Como legado, os estudantes promovem também pequenas obras de reparos, pinturas e coberturas de áreas e céu aberto, já que a época da chuva começou no Distrito Federal.

No dia do evento, os alunos vão preparar uma refeição especial para as crianças, além de brincar com elas e entregar as doações.

Mais informações

Para mais informações sobre o evento, os organizadores disponibilizaram dois contatos, além de um Instagram, por onde é possível combinar a entrega das doações.

(61) 981574114 – Agner Mattos

(61) 996779622 – Danilo Cancian