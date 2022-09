Crianças da escola CEAV Jr realizam pela primeira vez um passeio pelo Jornal de Brasília. Veja como foi essa experiência.

Crianças das turmas do 1º ano de todas as unidades do CEAV Jr, participaram na última segunda-feira (12/09) de um passeio escolar pelo Jornal de Brasília. O tour contou com a participação especial do editor chefe da redação, Lindauro Gomes, de visitas ao estúdio de rádio, estúdio de televisão e na gráfica onde costumavam ser produzidos os jornais impressos do veículo. Os alunos ficaram impressionados ao conhecer o maquinário, que é uma relíquia! Segundo a coordenadora escolar, Kallini Barbosa, o ponto alto da visita foi esse, sendo perceptível os olhos dos alunos brilhando no momento em que as máquinas de impressão foram ligadas.

Durante o passeio as crianças tiveram a oportunidade de ouvir e aprender mais sobre o que é jornalismo e como funciona a rotina de um jornal. Segundo Lindauro, ‘’a principal função de um jornalista é informar’’. O que cativou cada criança sobre essa nova descoberta foi a imensa possibilidade de sanar dúvidas sobre acontecimentos marcantes que assolaram o mundo na última semana.

(Fotos: Jornal de Brasília e Ivoneide Medeiros)

Por meio das visitas no estúdio de rádio e de efeitos especiais os alunos puderam saber o que acontece nos bastidores do Jornal de Brasília, que vai além da parte impressa ou virtual. Experiência que pôde despertar o desejo em alguns corações de seguir carreira no ramo jornalístico.

A coordenadora do CEAV Jr, Kallini Barbosa, ainda acrescentou: ‘’Nossa educação vai muito além de textos e fotos em livros, queremos formar cidadãos integrais que tenham autonomia e protagonismo no próprio processo de ensino-aprendizagem, e para nós, nada melhor do que proporcionar uma experiência que vá de encontro com os conteúdos.’’ Se referindo a conexão entre os conteúdos estudados em sala de aula e o que os alunos puderam experienciar durante o passeio.