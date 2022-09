ADEF / IESB representa o Distrito Federal no futsal feminino dos Jogos Universitários

A ADEF / IESB está no grupo B da 1ª divisão da competição ao lado dos representantes do Mato Grosso do Sul, Paraíba e Paraná

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) movimentarão atletas por Brasília de 18 a 25 de setembro. Entre os times do futsal feminino, está ADEF / IESB, campeão da etapa regional, e representante do DF na competição nacional.

No ano passado, a ADEF também esteve nos JUB’s e ficou com a quarta posição geral. Embaladas com competições importantes em 2022 como a LFF, o treinador Lucas Fernandes acredita na possibilidade de pódio nesta edição.

“Temos total respeito por todos os adversários e damos muita importância para os JUB’s porque o esporte é um meio de transformação assim como a educação. E para este ano estamos bem na LFF, fomos bem na Taça Brasil Sub-20 e isso nos credencia para brigar pelo o ouro”, ressaltou o treinador.

Lucas Fernandes subiu duas jogadoras do Sub-20 para disputar a competição em Brasília. Larissa Silva, 19 anos, está animada com a oportunidade. A jogadora que assistia as outras meninas jogando na sua cidade, Planaltina de Goiás, tirou inspiração de lá para seguir carreira como atleta. Larissa afirmou estar determinada e que o objetivo é ser campeã.

A outra atleta que veio da categoria de base, Larissa Nogueira, 20 anos, ressalta que por causa do futsal a sua vida mudou. Por conta do esporte, ela ganhou bolsa na escola, depois na faculdade e relata que “sem o futebol eu não teria feito nada na vida”.

A ADEF / IESB está no grupo B da 1ª divisão da competição ao lado dos representantes do Mato Grosso do Sul, Paraíba e Paraná. Os jogos das meninas na primeira fase serão na APCEF sempre às 15h10. A estreia será terça-feira, 20, contra a FATEB (PR), o segundo jogo será na quarta-feira, 21, diante do UNINASSAU (PB) e no dia seguinte será contra o UCDB (MS).