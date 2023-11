Policial atira em suspeito após homem ameaçar ataque com facão contra militar durante abordagem em Ceilândia

O homem foi levado com vida ao pronto-socorro do HRT

Uma abordagem policial em Ceilândia, próxima à Feira do Produtor, na manhã desta quarta-feira (01), resultou em um confronto armado entre policiais militares e um indivíduo portando dois facões.

Durante a ação, o suspeito tentou contra a vida dos policiais, que, agindo em legítima defesa, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo o braço e o abdômen do agressor.

Os policiais envolvidos na ocorrência não foram atingidos durante o confronto. O indivíduo ferido foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levado com vida ao pronto-socorro do Hospital Regional de Taguatinga para receber tratamento médico.