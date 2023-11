Artistas de Hip Hop produzem projetos socioeducativos nas escolas públicas do DF

O rapper Rivas e o grafiteiro Elom estão à frente de dois projetos que levam o Hip Hop às salas de aula

O rapper Rivas e o grafiteiro Elom estão à frente de dois projetos que levam o Hip Hop às escolas públicas do Distrito Federal. São eles: o ‘Arte Urbana nas Escolas’ e o ‘Tem Grafitti na Minha Escola’, que chegam às suas 4ª e 2ª edições, respectivamente.

Os projetos incentivam jovens alunos da rede pública com oficinas, workshops, batalha de rimas, aulas de breaking e grafitti, com certificados para os melhores participantes. Na programação, aulas de desenho livre, letras e personagens, introdução às cores e a pintura dos muros em cada instituição de ensino. Escolas públicas em Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente estão sendo contempladas, e mais de 500 alunos já participaram dos projetos.

O ‘Arte Urbana nas Escolas’ e o ‘Tem Grafitti na Minha Escola’ também realizam bate-papo sobre temas atuais como bullying, preconceito, amor e respeito às diferenças e diversidade.

Sobre os artistas

Rivas e Elom são dois artistas nascidos na Ceilândia. Desde o início de suas carreiras, eles incentivam jovens da periferia através dos fundamentos do Hip Hop com suas letras cheias de significado.

Para Elom, grafiteiro acostumado com a arte das ruas, os projetos em questão levam a arte dos muros para dentro da sala de aula. “Os jovens se identificam com os fundamentos do Hip Hop. Na periferia, não temos acesso às galerias de arte e museus. A arte urbana é muito forte, e conseguimos, através dela, passar muitas mensagens de cidadania e inclusão.”

Foto: Divulgação

Para Rivas rapper e também grafiteiro, a importância do Hip Hop, que este ano completa 50 anos de resistência e existência, é agregar valores elevados para os jovens. “Os projetos são excelentes oportunidades para todos conhecerem o que o Hip Hop representa. A união, o resgate social e a valorização do indivíduo dentro de um grupo e na sociedade são essenciais para seu desenvolvimento.

Foto: Divulgação