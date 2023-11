Mulher é presa suspeita estelionato, injúria, ameaça e calúnia

A suspeita já possuía 25 registros criminais

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio de uma investigação minuciosa realizada pela equipe da 29ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação Falsa Promessa nesta quarta-feira.

A ação resultou na prisão de uma mulher de 41 anos, acusada de uma série de crimes, incluindo falsa identidade, estelionato, injúria, ameaça e calúnia, além de se fazer passar por policial para prometer empregos como motorista.

De acordo com as investigações, a mulher se passava por policial, inclusive perante a vizinhança, oferecendo vagas de emprego como motorista de um desembargador. Sob essa falsa promessa, ela conseguia ganhar a confiança de suas vítimas, geralmente pessoas humildes e com pouca instrução.

O método utilizado pela golpista consistia em entrar em contato com as vítimas e convencê-las a trabalhar como motoristas sem receber salário. A vítima enganada utilizava seu próprio veículo para transportar a suspeita de um lugar para outro.

Durante um período de 10 a 15 dias, quando a vítima questionava sobre o contrato de emprego e pagamento, a autora sacava uma arma de fogo e ameaçava resolver a situação com violência, além de proferir injúrias e calúnias.

Diante das evidências, a mulher foi presa. A soma das penas dos crimes imputados a ela pode ultrapassar nove anos de prisão. É relevante mencionar que, no momento da prisão, constatou-se que a autora estava prestes a fugir para outra unidade federativa.