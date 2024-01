Policiais penais planejam suspender serviço voluntário

A classe foi a única a não receber o aumento de 18%, dividido em três parcelas, concedido pelo Governo Distrito Federal (GDF)

Sem entrar no reajuste salarial, policiais penais do Distrito Federal decidira, durante assembleia nesta segunda-feira (22), suspender o serviço voluntário a partir de fevereiro.

Além desso, os servidores das forças de segurança ainda receberam reajuste de 18%, dividido em duas parcelas, pelo governo federal.

Segundo o Sindicato dos Policiais Penais (Sindpol-DF), sem a quantidade necessária de servidores, há o constante trabalho voluntário visando preencher as escalas.

Após a assembleia, os policias realizaram um ato em frente ao Ministério da Gestão e da Inovação, onde é analisado o pedido de inclusão da classe no Fundo Constitucional do DF (FCDF), que custeia as forças de segurança da capital.