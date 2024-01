Núcleo Bandeirante e Gama ficarão sem energia nesta terça (23)

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio

Alguns endereços das regiões do Núcleo Bandeirante e do Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, ficarão, temporariamente, sem energia nesta terça-feira (23).

Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, a suspensão da rede será necessária para garantir a segurança dos trabalhadores que realizarão a poda de árvores nas regiões.

Veja horários e locais:

Núcleo Bandeirante

Horário: 9h às 13h;

9h às 13h; Locais: Avenida Central, blocos 227, 249, 269, 294, 306, 312, 323, 359, 372; e nos lotes 227, 233, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 281, 293, 294, 311, 323, 329, 330, 335, 341, 347, 359, 372, 379, 380, 505 e 635. Também haverá desligamento na DF-075, trechos 1 e 3; DF-079, KM 630 e via Núcleo Bandeirante 1

Núcleo Rural Ponte Alta

Horário: 9h às 15h;

9h às 15h; Locais: Chácara 140, no Gama