Policiais militares recuperam bens e apreende revólver após confronto com assaltantes

Quatro homens invadiram uma residência na quadra 14 do Setor Leste, subtraíram os bens dos moradores e os agrediram

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º e 26º Batalhão (Gtop 29 e 46) recuperaram bens roubados de uma família do Gama, por volta das 20h desta segunda-feira (16). Quatro homens invadiram uma residência na quadra 14 do Setor Leste, subtraíram os bens dos moradores e os agrediram.



Foi dado início ao acompanhamento policial na DF 290, onde o carro usado para fuga foi visto. Os suspeitos deixaram o veículo na altura do DVO, dentro da mata, e fugiram correndo.





De dentro do matagal os suspeitos atiraram contra as equipes do Gtop que revidaram. Ninguém foi atingido. Os autores do roubo deixaram para trás um carro clonado, drogas, dinheiro, mochilas, um revólver calibre 38 e 16 munições.



Todo material apreendido foi deixado no Ciops do Céu Azul. Os autores seguem foragidos. Uma das vítimas teve um ferimento na cabeça e necessitou de atendimento médico.