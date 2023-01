RenovaDF vai iniciar novo ciclo com 1,5 mil vagas

No momento, o governo está realizando estudos técnicos para definir quais serão as cidades atendidas e os equipamentos a serem restaurados pelo programa

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) vai iniciar em fevereiro o 8º ciclo do programa RenovaDF, que formou mais de 11 mil aprendizes no ano passado e começa esse com 1,5 mil vagas.

Já conhecido nas regiões administrativas da capital, o RenovaDF forma aprendizes para a qualificação e recuperação de espaços públicos. As aulas começam no mês que vem e, desde sexta-feira (13), 15.268 interessados já se inscreveram para o novo ciclo.

As inscrições foram abertas na última sexta-feira (13) e se encerram no dia 22. Elas podem ser feitas aqui.

No momento, o governo está realizando estudos técnicos para definir quais serão as cidades atendidas e os equipamentos a serem restaurados pelo programa. E vem novidade por aí. “Estamos analisando possibilidades e uma delas é que cada ciclo do RenovaDF tenha duração de seis meses. Assim, o aluno teria três meses de curso e outros três de estágio na área da construção civil”, informa o secretário da Sedet, Thales Mendes.

No setor da construção civil, os alunos executam atividades aprendidas como pintura, reforma de praças, quadras poliesportivas, parquinhos, reparos em campos sintéticos, entre outras. Outro curso bem disputado é o de jardinagem. As aulas são ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os aprendizes recebem ainda bolsa no valor de um salário mínimo, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

“O RenovaDF, hoje, é muito mais do que um programa de qualificação profissional. Tornou-se, inclusive, uma política de desenvolvimento econômico de nossa cidade”, pontua Thales. “Começaremos com o oitavo ciclo agora e a expectativa é que tenhamos em 2023 mais de 9 mil vagas abertas”, diz o gestor. A sétima formatura do programa ocorreu em 23 de dezembro, momento em que 1.710 alunos receberam os certificados de conclusão do curso.

Cerca de 1.200 espaços públicos renovados

Segundo números da Sedet, aproximadamente 1.200 espaços públicos foram recuperados por homens e mulheres do RenovaDF desde 2021. Locais de grande circulação de pessoas, como centros olímpicos e paralímpicos (COPs); e de veículos, como o Buraco do Tatu, já ganharam melhorias pelas mãos dos aprendizes.

Quinze cidades foram contempladas até o momento: Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Planaltina, Plano Piloto, Riacho Fundo, São Sebastião, Samambaia, Sobradinho, Vargem Bonita e Varjão.

As informações são da Agência Brasília