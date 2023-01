SLU apura coloração no Rio Melchior onde é lançado efluente de chorume

Os diretores e corpo técnico do SLU foram ao aterro neste sábado (14) para acompanhar de perto toda a ação em relação ao caso

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informa que, na última sexta-feira (13), a fiscalização de rotina do órgão constatou que o ponto do Rio Melchior onde é lançado o efluente de chorume tratado (sem risco ao meio ambiente) do Aterro Sanitário de Brasília (ASB) apresentava uma coloração. Tal coloração desapareceu em pouco tempo. Imediatamente, a empresa Hydros Soluções Ambientais, contratada pelo SLU para o tratamento de chorume no ASB, foi notificada para esclarecer o ocorrido.

O SLU também notificou a empresa Fral Consultoria LTDA e o Consórcio que administra o aterro. Foram colhidas amostras e encaminhadas ao laboratório para análise físico-química, com pedido de urgência feito pelo SLU. O Serviço de Limpeza Urbana também solicitou à Fral Consultoria LTDA, bem como à empresa Hydros Soluções Ambientais e ao Consórcio que administra o aterro, que apresentem um relatório o mais rápido possível sobre o corrido, detalhando as eventuais medidas tomadas.

Caso seja constatado crime ambiental com o lançamento de efluente não tratado, a empresa envolvida será punida com advertência, suspensão e até mesmo multa, que pode superar o montante de R$ 4 milhões. A Agência Reguladora de Águas (Adasa) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) já foram notificados e também poderão punir a empresa. Por fim, o SLU tomou todas as medidas cabíveis e está empenhado na apuração dos fatos.

Cabe lembrar que a empresa Hydros Soluções Ambientais segue um Plano de Emergência e Contingência (PEC) com estudos e análises de risco e plano de ação em casos de emergência, que deverá ser detalhado no relatório a ser entregue nos próximos dias.

Os diretores e corpo técnico do SLU foram ao aterro neste sábado (14) para acompanhar de perto toda a ação em relação ao caso. O SLU também informa que, na sexta-feira (13), a ocupação das lagoas do ASB era de 29,2%, portanto com capacidade de mais de 70%, mesmo com as fortes chuvas dos últimos dias.

*Com informações da Agência Brasília