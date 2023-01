“Não entendi o porquê disso, o porque ela desapareceu junto com a família”, afirma amiga de cabeleireira desparecida

Na quinta-feira (12), Elizamar da Silva e seus três filhos desapareceram. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro. Marido, sogro, sogra e irmã do marido também desapareceram e outros dois corpos foram localizados em novo carro incendiado

Por Marcos Nailton

A Polícia Civil do Distrito Federal e do estado de Goiás investigam o desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. A cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e três filhos dela sumiram na última quinta-feira (12) e, no domingo (15), familiares do marido de Elizamar, incluindo ele, sua irmã e os avós das crianças desapareceram. Ao todo, 6 corpos foram encontrados carbonizados, dentro de dois veículos pertencentes aos desaparecidos.

O misterioso caso iniciou-se com o sumiço de Elizamar da Silva e seus três filhos ainda na semana passada. A mulher é dona de um salão de beleza, localizado na quadra 307 Norte. Na sexta-feira (13), a polícia encontrou o veículo dela, um Renault Clio preto com quatro corpos dentro, na rodovia GO-436, km 69, próximo a Cristalina (GO), no Entorno do DF.

A empresária deixou o salão, com os filhos e uma funcionária. A passageira recebeu carona até uma parada de ônibus e, por volta das 22h, informou à Elizamar que desembarcou do transporte público. Nesse momento, a cabeleireira respondeu que passaria no condomínio da sogra para buscar o marido, no Condomínio Residencial Novo Horizonte, no Itapoã.

A funcionária do salão de Elizamar ainda disse à polícia que voltou a se comunicar com a patroa cerca de 40 minutos depois que foi fechada na parada de ônibus, mas não obteve resposta. À polícia, o filho mais velho da cabeleireira disse que a mãe dele chegou a se desentender com o companheiro, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, ainda naquela noite.

Já no domingo (15), um segundo boletim de ocorrência foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, por familiares que informaram o desaparecimento das outras quatro pessoas. O marido da empresária, a mãe dele, Renata Juliene Belchior, 52 anos, o pai dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos, e a tia das crianças e irmã de Thiago, Gabriela Belchior de Oliveira, 25 anos.

Na madrugada desta segunda-feira (16), a polícia disse que encontrou outro veículo incendiado, um Fiat Siena que pertencia ao avô das crianças, na BR-251, altura de Unaí (MG). Dentro do carro, havia outros dois corpos carbonizados que até o fechamento desta edição não haviam sido identificados.

“Até o momento, não temos informações se esses dois corpos localizados hoje sejam dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, explica o delegado-adjunto da 6ª DP (Paranoá), Achilles de Oliveira Júnior, que investiga o caso.

Amiga de todos

A reportagem do JBr esteve no salão de beleza de Elizamar, na quadra 307 Norte. Os comerciantes locais próximos afirmaram que a cabeleireira era muito querida e amigável com todos. Os filhos dela diariamente brincavam pelo corredor com outras crianças, filhas dos demais comerciantes vizinhos.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a amiga de Elizamar e também cabeleireira, Maria Josineide, 56 anos, disse que conhece a mulher há cerca de 10 anos e que elas trabalharam juntas, quando vendeu um salão de beleza a antiga patroa de Elizamar, que futuramente, a mãe das crianças veio a comprar, por volta de 2016. “Conheço desde antes dela ficar grávida, os meninos foram criados aqui”, contou.

Maria destacou que Elizamar era uma “mãezona”, e que fazia de tudo para cuidar bem dos filhos.”Na quinta-feira as crianças estavam brincando aqui. Ela era muito legal, amiga da gente, brincalhona. Não entendi o porquê disso, o porque ela desapareceu junto com a família”. Segundo a amiga, a última informação que ela sabe é que Elizamar fechou o seu estabelecimento e foi buscar o marido no Itapoã, assim como disse a funcionária da mulher em depoimento à polícia.

Outro comerciante e amigo de Elizamar que preferiu não se identificar, disse que sua filha, a pequena Júlia, brincava todos os dias com os filhos da cabeleireira, e que inclusive estavam juntos na última quinta-feira (12).

“Os meninos estudavam aqui, vinham de manhã e passavam a tarde toda brincando. Minha filha estava brincando com eles aí. A última imagem que eu tenho da filha dela é dela vindo correndo com um copo de refrigerante na mão, ela chamava a minha filha de amiguinha, a Júlia deu um abraço nela e nós fomos embora, por volta das 18h30”, relatou o homem.

O homem falou que os filhos de Elizamar estavam todos arrumados, mas não sabia se eles iriam a algum lugar especial. “A Elizamar ficava mais trabalhando, o pai (das crianças) que chegava, dava banho, trocava e levava para a escola. Conhecia ela há 3 anos, desde que cheguei aqui e sempre nos demos bem”, alegou.

Corpos levados ao IML

Elizamar é moradora de Santa Maria, no DF, e vive há dez anos com o marido. Ela é mãe de um rapaz de 24 anos, de uma jovem de 18 anos, e das três crianças que estão desaparecidas: os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 anos, e Gabriel da Silva, de 7 anos.

Os corpos encontrados em ambos os veículos foram levados ao Instituto Médico Legal. Até o fechamento desta edição, nenhum corpo havia sido identificado. A família espera o resultado do exame de DNA, que será realizado pelo IML de Luziânia-GO, para identificar os corpos.