“Policiais atuaram corretamente”, afirma PRF-DF sobre ocorrência com ciclista

Superintendente regional reforçou que a instituição vai apoiar e garantir a segurança dos policiais e o retorno à sociedade

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal (PRF-DF), Igor Ramos, disse que “os policiais atuaram corretamente” durante a ocorrência com o ciclista Eduardo Henrique dos Santos, 50 anos, realizada na última segunda-feira (19/02), na BR-060, próximo ao restaurante comunitário de Samambaia.

No início da semana, o educador físico Eduardo dos Santos e três agentes rodoviários discutiram na estrada e o vídeo, gravado pela esposa do próprio ciclista, viralizou nas redes sociais e despertou a atenção não só do público brasiliense, mas de todo o Brasil. A discussão foi gerada pelo questionamento de Eduardo sobre a presença da viatura no acostamento da BR-060 enquanto realizava o atendimento à uma vítima de assalto.

O Jornal de Brasília logo entrou na cobertura do caso com a publicação da nota oficial da PRF à imprensa e buscou ouvir todas as versões acerca dos fatos. No dia seguinte, o bikerrepórter Afonso Ventania entrevistou, com exclusividade, o ciclista envolvido e, na quinta-feira (22/02), o apresentador Jeferson Legal entrevistou, também em primeira-mão, o fotógrafo Christian Barbosa, que estava sendo atendido pelos policiais quando o ciclista passou e, então, testemunhou o início do desentendimento.

“A nota oficial emitida pela instituição à imprensa traduz bem a visão da superintendência.

Nós compreendemos que, legitimamente, a sociedade deve cobrar as ações corretas das instituições de segurança pública e a PRF atua corretamente, assim como os policiais atuaram corretamente na questão do dia 19 (de fevereiro). Para trazer um trabalho eficiente para a sociedade e dar retorno precisamos apoiar os policiais e garantir a segurança deles durante os procedimentos. E a superintendência vai sempre apoiar os policiais”, diz Igor Ramos.

De acordo com a nota oficial mencionada pelo superintendente, “apesar da postura hostil do ciclista, os policiais demonstraram profissionalismo e contenção”. Na conclusão do documento, a PRF promete tomar as todas as medidas legais cabíveis para resguardar seus policiais e a instituição, reiterando seu compromisso com a segurança viária e com a proteção da vida”.

Retorno à sociedade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para provar seus argumentos, Igor Ramos revelou dados sobre algumas operações da PRF no DF. Segundo o policial, em 2023, a superintendência registrou recorde na apreensão de drogas. “No ano passado, batemos o recorde e apreendemos 12 toneladas de drogas”, comemora.

O superintendente acrescentou que o efetivo de 300 policiais rodoviários é responsável pela rápida recuperação de veículos roubados. “Recuperamos um veículo a cada 30 a 32 horas. Então, temos trazido um grande retorno à sociedade”, diz.

A PRF também tem realizado, segundo o policial, inúmeras campanhas de educação em relação aos ciclistas nos últimos anos. “Protegemos todos os tipos de ciclistas. Aqueles que usam a bicicleta para praticar esporte, para lazer ou mesmo aqueles que a utilizam para trabalhar”.

Igor acrescenta que todas as ações educativas referentes aos ciclistas fazem parte da Campanha Compartilha a Rodovia, promovida pela instituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fizemos ações simuladas com motoristas usando bicicletas para os condutores de veículos maiores protegerem os atores mais frágeis nas rodovias (ciclistas e pedestres), promovemos passeios ciclísticos e até distribuímos coletes reflexivos para melhorar a visualização de quem pedala nas rodovias”, conta.

Ocorrências

As ultrapassagens irregulares nas rodovias que cortam o Distrito Federal ainda é uma das ocorrências mais registradas pelos policiais da PRF-DF.

Segundo Igor, apenas nas operações realizadas no carnaval, dos cerca de 900 autos de infração efetuados, 252 são relacionados às ultrapassagens irregulares. “Essas ultrapassagens, às vezes, são definitivas para um acidente ou um atropelamento de ciclista ou pedestre”.

Bebida alcóolica e uso de celular ao volante também têm sido fiscalizadas com rigor pelos agentes nas rodovias do DF, de acordo com o superintendente da PRF-DF.