Clube de leitura se reúne nesta quinta (23) na Biblioteca Nacional

Encontro discutirá a premiada obra ‘Torto Arado’, de Itamar Vieira Junior, a partir das 18h30, no auditório

Ávidos leitores e autores premiados têm lugar assegurado no Clube de Leitura da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), espaço cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). O segundo encontro presencial do clube será realizado nesta quinta-feira (23), e a obra escolhida para o debate é o premiado Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Junior. O livro ganhou, em 2018, o Prêmio LeYa, em Portugal, para originais em língua portuguesa.

Então, se você está lendo ou já leu a obra, participe do encontro de leitores para um debate sobre a história.

O clube de leitura é aberto a toda a população, e ocorre na última quarta-feira de cada mês, o que pode ser alterado em virtude de feriados. Os encontros começam às 18h30, no auditório da Biblioteca Nacional, localizado no 2º andar.

A retomada dos encontros presenciais tem reunido leitores assíduos, de crianças a idosos, garantindo uma rotatividade de participantes no Clube de Leitura da BNB. “Temos estudantes, crianças, professores e muitas mulheres, de idades variadas, que participam das discussões pelo prazer da leitura, uma média de 20 pessoas em cada encontro”, diz a mediadora dos encontros, Vandliny Paiva. Atualmente, seis técnicos e analistas de Assuntos Culturais, funções de carreira da Secec, se revezam, encabeçando a curadoria e mediando os encontros.

O livro

Torto Arado conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia. O escritor Itamar Vieira Junior já recebeu vários prêmios, entre eles, o Jabuti de Romance Literário.

Serviço

→ Clube de Leitura da Biblioteca Nacional de Brasília

Local: Setor Cultural Sul, Lote 2 – Edifício da Biblioteca Nacional

Próximo encontro: dia 23 (quinta-feira), às 18h30

Livro: Torto Arado (2019), de Itamar Vieira Junior

Clique aqui para participar do grupo de WhatsApp

Programe-se

O Clube de Leitura da BNB já divulgou a lista completa dos livros que serão lidos e debatidos durante todo o ano de 2023. Assim, os interessados em participar podem definir com calma o ritmo de leitura e se programar para os encontros mensais.

Confira abaixo a lista de obras dos próximos encontros.

– Março

Tema: Autora brasileira premiada

Livro: A Vestida, de Eliana Alves Cruz

Data: 29/3

– Abril

Tema: Prêmio Candango de Literatura

Livro: Etelvina, de Marcílio Godoi

Data: 26/4

– Maio

Tema: Literatura indígena

Livro: Nós – Uma Antologia de Literatura Indígena, de vários autores

Data do encontro: 31/5

– Junho

Tema: Literatura italiana

Livro: A Filha Perdida, de Elena Ferrante

Data do encontro: 28/6

– Julho

Tema: Clássico internacional

Livro: O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway

Data do encontro: 26/7

– Agosto

Tema: Clássico de terror

Livro: Frankenstein, de Mary Shelley

Data do encontro: 30/8

– Setembro

Tema: Literatura chinesa

Livro: Balzac e a Costureirinha Chinesa, de Dai Sijie

Data do encontro: 27/9

– Outubro

Tema: Centenário de nascimento

Livro: O Encontro Marcado, de Fernando Sabino

Data do encontro: 25/10

– Novembro

Tema: Ficção científica

Livro: A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin

Data do encontro: 29/11.

Com informações da Agência Brasília