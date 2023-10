Policia Penal recaptura foragido suspeito de espancar soldado do exército

O foragido teria espancado até a morte um soldado do Exército, no dia 14 de maio de maio, durante uma festa em Santa Maria.

A Polícia Penal do Distrito Federal recapturou, no estado do Piauí, o foragido do sistema penitenciário, de 23 anos, suspeito de espancar até a morte o soldado do Exército, Breno Caraíba, de 23 anos. O suspeito estava foragido desde maio deste ano.

Localizado no Estado do Piauí, o preso foi beneficiado no saidão de dias das mães, em 17 de maio, e não retornou à penitenciária. Ele foi apresentado à autoridade policial na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga.

O foragido é um dos principais suspeitos do espancamento que resultou na morte do soldado do Exército, no dia 14 de maio de maio, durante uma festa em Santa Maria. O crime chocou a comunidade local pela brutalidade.