Fim da linha: skatista é preso suspeito de furtar cabos de energia do Metrô-DF

Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) agiu de forma ágil para capturar um skatista que estava envolvido no furto de cabos de energia próximo à estação do Metrô de Ceilândia Norte, na QNN 25. O incidente, que ocorreu por volta das 05h30, foi rapidamente atendido pela polícia após um chamado ao Centro de Operações da PMDF (COPOM).

A equipe policial chegou ao local em tempo recorde e surpreendeu o suspeito em ação, puxando uma ponta de cabo de energia enquanto se deslocava em seu skate. Além do cabo que ele já havia retirado, os policiais encontraram mais cabos enrolados nas proximidades, juntamente com diversas ferramentas que foram utilizadas no ato criminoso. Além disso, duas armas brancas, identificadas como facas, foram apreendidas durante a operação.

O suspeito foi detido no local e conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos apreendidos. Na delegacia, foi confeccionado o flagrante, resultando na prisão imediata do skatista responsável pelo furto dos cabos de energia do Metrô.