Furto de cabos de energia na estação Ceilândia Norte causa lentidão no funcionamento do Metrô-DF

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (19)

Cabos de energia do Metrô-DF foram furtados nas primeiras horas desta quinta-feira (19), o caso ocorreu na Estação Ceilândia Norte.

O furto causou prejuízo para os moradores que dependem do transporte público para chegar no trabalho, o roubo causou uma lentidão no sistema do metrô.

A informação do furto dos cabos de energia foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)