‘Põe na Cesta’ ganha reconhecimento nacional

Criado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) para auxiliar produtores rurais da região na divulgação de seus produtos, o site Põe na Cesta tem ajudado a atrair consumidores e aumentar a renda das famílias. O projeto ficou entre os dez inscritos na iniciativa do Ministério da Saúde com a cooperação técnica da Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) Brasil intitulada Laboratório de inovação – Incentivo à produção, à disponibilidade, ao acesso e ao consumo de frutas, legumes e verduras.

A ação nacional teve 87 projetos inscritos. O objetivo do chamamento público foi identificar, selecionar e divulgar experiências inovadoras desenvolvidas no Brasil que valorizem e fortaleçam sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, com vistas a aumentar a disponibilidade e o consumo de frutas, legumes e verduras, como estratégias para a promoção da alimentação adequada e saudável.

O resultado foi recebido com muito orgulho pelos técnicos da Emater-DF. Diante da pandemia, segundo a presidente da empresa, Denise Fonseca, a plataforma, que já vinha sendo planejada, teve que ter seu lançamento antecipado.

“Foi um momento muito difícil e de muita angústia para os nossos produtores, que estavam sem saber como comercializar seus produtos com o fechamento das feiras e de grande parte do comércio. Muita mercadoria estragando e nada de dinheiro entrando. Mas nossos técnicos estão sempre atentos e planejando novos recomeços, tudo em prol dos nossos produtores. Esse resultado é um reconhecimento muito importante”, destaca. Confira o resultado.

O site foi criado para dar visibilidade para as pessoas envolvidas com atividades rurais, seus produtos e a localidade onde atuam. Segundo o gerente de Desenvolvimento Econômico da empresa, Frederico Neves, a meta é reforçar o leque de produtos da área rural do DF, apresentar localidades que os consumidores da área urbana na maioria dos casos desconhecem e diminuir a distância entre quem produz e quem consome.

“Esse reconhecimento valida um trabalho desenvolvido pela Emater-DF, que concorreu com projetos de todo o país, obtendo um certificado de reconhecimento do Ministério da Saúde e compondo sua publicação técnica relatando as experiências inovadoras de 2021. O que significa dizer que passou por critérios bastante relevantes”, ressaltou Neves.

Agroindústrias, produtores de hortaliças, pecuaristas e artesãos rurais atendidos pela Emater-DF podem fazer seu cadastro no site e incluir informações de contato, de produtos, fotos e endereços de mídias sociais. Os consumidores podem fazer a busca por produtor, produto, localidade, categoria do produto e variedade. A negociação é feita diretamente com o produtor.

Para usar a plataforma, não é necessário instalar nenhum programa no computador, tablet ou celular, nem baixar o aplicativo em nenhuma loja de aplicativos. Basta acessar o site do programa.

