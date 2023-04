Segundo os policiais, a quadrilha tinha integrantes de Goiás, Maranhão, Piauí e do DF

Policiais militares do Goiás e do Distrito Federal trocaram tiros contra suspeitos de planejarem assalto a um pedágio, a ação deixou sete mortos, todos integrantes do grupo criminoso. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26), no Novo Gama.

De acordo com investigações, a quadrilha pretendia atacar e assaltar uma praça de pedágio localizada na BR-040, na divisa de Goiás com o Distrito Federal (DF).

O confronto ocorreu em uma chácara, na Zona Rural de Novo Gama, onde a quadrilha estava escondida.

Segundo a PM, o bando reagiu e iniciou um tiroteio. Sete criminosos morreram. Os PMs realizaram buscas na mata na região e até um helicóptero da PMDF foi utilizado.

Na chácara foram apreendidas 11 armas de fogo, incluindo 4 armas longas, muita munição e explosivos que seriam usados para detonar o cofre do pedágio.