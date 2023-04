Objetivo é resgatar brincadeira de criança e, por um dia, voltar ao passado para reviver a infância no Parque Vivencial, em 1° de Maio

Por Afonso Ventania -Bikerrepórter-

Viajar no tempo é o sonho de muita gente. Reviver momentos da infância, principalmente, e voltar a brincar na rua como se fazia antes do mundo digital e conectado em que vivemos nos dias de hoje. A máquina do tempo, no entanto, ainda é utopia, mas alguns amigos do Paranoá encontraram na criatividade o passaporte para regressar aos tempos de criança. Eles resgataram um equipamento antigo, quase esquecido, construído apenas em madeira e com rolamentos usados de automóveis para voltar ao passado: o carrinho de rolimã.

O objetivo do grupo Os Rolimistas não é só curtir juntos a experiência de viajar no tempo, mas dividir a experiência com todo o DF. Para isso, organizaram o 4° Encontro de Carrinhos de Rolimã, no Dia do Trabalhador, em 1° de Maio, no Parque Vivencial do Paranoá, das 8h às 14h.

Para um dos organizadores do evento e integrante de Os Rolimistas, o empresário Rosil Alves, a ideia é resgatar as brincadeiras de rua para atrair o olhar das crianças que está cada vez mais focado nas telas dos computadores e dos celulares. “Nosso objetivo é trazer as crianças que estão em casa, na internet, e reunir as famílias no parque para um dia divertido”.

O dia do encontro foi escolhido por ser feriado nacional, e também a data de morte do piloto Ayrton Senna. “Foi uma maneira de homenagearmos nosso grande ídolo e prestarmos um tributo a ele”, conta Rosil.

No circuito de 640 metros, tem até o “S do Senna” que exige alguma habilidade dos pilotos. É o ponto em que os carrinhos de rolimã podem atingir até 45km/h. “A manha nesse local é abrir bem e entrar na “zebra” quando chegar no S do Senna”, ensina o servidor público e outro integrante de Os Rolimistas Roberto Charles. No vídeo da reportagem (abaixo) ele descreve com precisão todo o percurso.

Além da adrenalina da descida, outra características do passeio é que os pilotos devem levar de volta o carrinho ladeira acima. E haja fôlego e força para cumprir o trajeto mais de uma vez. “É melhor e mais agradável do que ir para uma academia”, diverte-se Charles.

De acordo com Robertinho Oliveira, outro Rolimista, não se trata de competição, mas uma diversão. E é aberta a toda comunidade e contará com a participação de outros grupos de apaixonados pelo rolimã de todo o DF e Entorno. São descidas organizadas por faixa etária e com toda a segurança. E há regras: “as crianças só serão autorizadas a descer se estiverem de tênis, capacete e blusa de manga comprida”, diz.

Segundo ele, não é necessário ter carrinho próprio, pois a organização vai oferecer carrinhos aos participantes. Os customizados, inclusive. Eles prometem levar o “batmóvel”, o “trenzinho com dez lugares”, um carrinho projetado para pessoas com deficiência e outros modelos personalizados.

José Roberto da Silva, um dos Rolimistas responsáveis pela construção e customização dos carrinhos de rolimã é um entusiasta da atividade. Aposentado, ele já influenciou toda a família. “Todos os meus filhos e netos já têm carrinhos próprios”, comemora.

História

O circuito reserva outras surpresas aos pilotos. Além da bela vista da barragem do Paranoá, segundo a organização, ali ficava a antiga Vila Paranoá. “Antigamente, muitas mulheres saíam daqui para lavar roupas no Lago Paranoá que fica logo ali embaixo. É importante conhecermos nossa história e preservá-la”, conta Roberto Charles.

Mais uma atração turística é a Igrejinha que, de acordo com Os Rolimistas, foi a segunda igreja construída em Brasília. Toda pintada em azul e branco, ela fica em cima de uma pequena colina e estabelece o fim do percurso.

Mais do que a aventura de descer em um carrinho de rolimã a 45km/h, o evento proporcionará um encontro entre pessoas reais em tempos de redes sociais no mundo virtual. E, após o momento difícil que o planeta viveu no período da pandemia do Covid-19, nos últimos dois anos, nada melhor do que reestabelecer o contato físico em detrimento da relação virtual. E ainda de maneira muito divertida.

Serviço:

4° Encontro de Carrinhos de Rolimã

Local: Parque Vivencial do Paranoá

Data: 1° de Maio

Hora: das 8h às 14h