PMDF troca tiros com criminosos em parque

A viatura foi atingida, mas felizmente nenhum policial foi baleado

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional do 3° BPM – GTOP 23, realizava patrulhamento em busca de dois indivíduos suspeitos de roubo, quando foi recebida a tiros dentro do parque ecológico Burle Marx, na madrugada dessa quinta-feira (6).

Duas pessoas ao perceberem a chegada da viatura fugiram em direção a mata efetuando disparos de arma de fogo.

Os policiais responderam e solicitaram apoio, de imediato as viaturas do 3°BPM e 6°BPM deslocaram para o local, durante as buscas foi localizado um revólver calibre .22 com seis munições deflagradas.